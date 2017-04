Diocesi: Trapani, domani il vescovo donerà la sua palma in occasione della processione dei “misteri” per invitare alla pace

Un invito a impegnarsi per la pace: il vescovo di Trapani, mons. Pietro Fragnelli, in occasione della processione dei “misteri” del Venerdì santo, ha deciso di offrire per l’apertura di questo momento della vita cittadina, che unisce persone anche di diversa sensibilità, un segno di pace, “per invitare quanti partecipano da protagonisti o da spettatori alla processione – si legge in una nota – alla preghiera e all’impegno per la pace”. Dopo la preghiera iniziale davanti alla chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, il vescovo donerà simbolicamente la sua palma (portata in processione nella Domenica delle palme come segno di pace e di riconciliazione) al presidente dell’Unione maestranze, Vito Dolce.

“È un modo per raggiungere simbolicamente tutti i ceti che compongono l’unica processione e tutto il popolo trapanese. Sono tante le anime della nostra città, come tante sono le sensibilità nel mondo, ma unica è l’aspirazione alla pace e allo sviluppo dei popoli – dice mons. Fragnelli -. Prendere coscienza delle tante divisioni del mondo di oggi non ci scoraggi, ma ci impegni a partecipare al Venerdì Santo da convocati da Gesù, che ha dato la sua vita per tutti. La palma che consegno alla processione è incoraggiamento a superare ogni divisione dell’anima, incoraggiamento a costruire cammini di pace nella nostra città e nel mondo intero perché Cristo, principe della pace innalzi e trasformi il cuore di ciascuno e soprattutto di chi ha responsabilità per il bene di tutti i popoli”. La palma donata dal vescovo sarà portata in processione davanti al simulacro dell’Addolorata.