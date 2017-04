Diocesi: santuario di San Gabriele (Te), lavanda dei piedi a 12 migranti accolti a Basciano

Sono stati 12 migranti africani, ospitati al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Basciano (Te), i protagonisti della lavanda dei piedi che si è svolta nel corso della Messa “in Coena Domini” celebrata oggi pomeriggio presso il santuario di San Gabriele dell’Addolorata. È stato il rettore del santuario, padre Natale Panetta, a lavare i piedi dei migranti, “originari – si legge in una nota – di vari Paesi africani”. “Vivono nel paese teramano in attesa di essere ascoltati dalla Commissione territoriale per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiati”. Ospitati nella struttura gestita dalla cooperativa “Tre Fontane”, alcuni di loro partecipano come volontari ai lavori socialmente utili del Comune di Basciano. “Sono al 50% di religione musulmana e altrettanti di religione cristiana”, prosegue la nota, nella quale si evidenzia come quello di questa sera sia stato “un gesto significativo che invita a superare le barriere razziali e religiose per ricordare, come più volte ha detto Papa Francesco, che ‘siamo tutti fratelli’ e pertanto occorre avere ‘un cuore aperto che vuole la fratellanza’”.