Diocesi: Oristano, da oggi on line il nuovo portale

A partire da oggi 13 aprile, Giovedì Santo, è online il nuovo portale dell’arcidiocesi di Oristano. “Frutto di un lavoro di restyling” svolto negli ultimi mesi dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, insieme al Sistema informatico della Conferenza episcopale italiana, “il portale – si legge in una nota – vede un cambiamento non solo nell’indirizzo (da www.diocesioristano.it a www.chiesadioristano.it), ma pure nel format e nella grafica”. Il lavoro di programmazione ha inoltre condotto alla “costruzione di un sito web responsive, che automaticamente adatta il proprio layout e la disposizione dei contenuti al dispositivo elettronico e al sistema operativo utilizzato dai visitatori”. Il sito, rinnovato in ogni sua parte a partire da un “criterio di semplificazione e accessibilità delle informazioni”, consente al navigatore di “entrare a conoscenza, in pochi passi, della vasta realtà dell’arcidiocesi arborense: la sua storia, il suo arcivescovo, la curia e le parrocchie, il clero, i religiosi e le religiose, le associazioni operanti in diocesi e la multiforme vita pastorale”.

In homepage, insieme al rimando agli uffici che coordinano le tre grandi aree di lavoro proposte dall’arcivescovo Ignazio Sanna nella recente lettera pastorale “A tempo indeterminato” (Catechesi, Liturgia e Carità), si potranno trovare le ultime notizie riguardanti la vita della diocesi, uno spazio dedicato agli uffici e al territorio, che i diversi referenti potranno gestire e incrementare autonomamente, e il collegamento ai principali social network su cui la Chiesa arborense è presente. La gestione del nuovo portale è affidata a un’équipe guidata da don Paolo Baroli, vicedirettore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi. “Insieme al settimanale diocesano L’Arborense, sin dal 2006, per volontà dell’arcivescovo Sanna, prosegue nella rete – ricorda la nota – la presenza della vita e della missione pastorale dell’arcidiocesi di Oristano affinché, in tempo reale e in ogni dove, tutti possano esserne informati ed entrare in contatto con essa”.