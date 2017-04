Diocesi: mons. Solmi (Parma), domani “accorata e straordinaria preghiera” accompagnata dal suono delle campane per “una pace vera”

“Un’accorata e straordinaria preghiera nel giorno del venerdì santo, 14 aprile, tradizionalmente dedicato ai cristiani di Terra Santa”, che culminerà a mezzogiorno, “in via del tutto eccezionale”, con il suono delle campane – “a partire dal rintocco del ‘Bajone’ della Chiesa Cattedrale” – “per ottenere la conversione degli individui che seminano morte, scelte di pace nei potenti, la cessazione delle violenze e l’avvento di una pace vera”, e per “sostenere” e “accompagnare nella preghiera papa Francesco, pellegrino di pace in Egitto”. Lo ha deciso il vescovo di Parma, mons. Enrico Solmi, di fronte alle “recenti uccisioni di innocenti a Stoccolma, in Siria con l’uso di gas anche a danno di bambini, e le morti di cristiani in Egitto”, episodi che “indignano la coscienza e chiedono che finisca questa ingiuria perpetrata contro l’umanità”. E “l’ultima strage di cristiani copti in Egitto, mentre celebravano la domenica delle Palme, strazia il cuore di ogni credente, della Chiesa e della comunità intera”. “Vogliamo, nel rifiuto totale e incondizionato di ogni violenza, invocare la fine di questi orrori e l’avvento della pace, unendoci alla morte di Cristo che, Egli stesso vittima della violenza, ha offerto la sua vita per la salvezza dell’umanità”, scrive il presule in un messaggio alla diocesi, invitando a una “speciale preghiera”. “Siamo certi che tale invito – prosegue – possa incontrare l’adesione, nelle espressioni a loro più idonee, delle altre confessioni cristiane e dei membri delle religioni non cristiane, esse stesse fatte oggetto di sanguinosi attentati, come anche delle persone che si dicono non credenti”.