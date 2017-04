Diocesi: Milano, card. Scola presiede il Triduo in duomo. “Dono della fede nostra principale risorsa”

“Per quanto travagliata possa essere la situazione socio-culturale in cui la Provvidenza ci ha chiamato a vivere il Vangelo e ad annuncialo, il dono della fede e della comunione ecclesiale continua a costituire la principale nostra risorsa”. Lo ha detto oggi ai sacerdoti ambrosiani riuniti in duomo per la messa crismale del Giovedì santo, l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, facendo riferimento alle parole pronunciate dal Papa nell’incontro avvenuto in cattedrale con i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate durante la visita pastorale a Milano, lo scorso 25 marzo. Il card. Scola ha anche sottolineato che il Pontefice, durante quell’assemblea, ha insistito sul servizio come “uno dei doni caratteristici del popolo di Dio”. “Ricordiamoci, però – ha aggiunto l’arcivescovo – che non c’è servizio possibile senza obbedienza”. Nel corso dell’omelia, l’arcivescovo ha anche esortato i sacerdoti a ricordare che “il nostro ministero è un dono del Signore e come ogni dono va quotidianamente invocato e custodito”. Le offerte che sono state raccolte durante la celebrazione saranno destinate a favore della Fondazione Opera aiuto fraterno che sostiene i preti anziani e infermi. Nel pomeriggio è poi iniziato il Triduo pasquale. Alle ore 17.30, sempre in duomo, l’arcivescovo ha presieduto la Messa in Coena Domini, che ricorda l’istituzione dell’eucarestia da parte di Gesù nell’ultima cena con gli apostoli. Durante la celebrazione si svolge il rito della lavanda dei piedi: quest’anno parteciperanno al rito i piccoli cantori del coro del Duomo.