Diocesi: card. Montenegro (Agrigento), “essere cristiani significa avere il cuore di Cristo”

“Essere cristiani significa essere Cristo oggi. Cioè avere oggi, qui ad Agrigento, il cuore di Cristo”. Con queste parole l’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, ha aperto ieri sera l’appuntamento conclusivo degli esercizi spirituali cittadini in preparazione alla Pasqua. L’arcivescovo ha invitato a “vivere questo momento come esercizio di pace per il cuore” e “a far lavorare il cuore” per vedere se “batte in sintonia con quello di Dio”. Commentando la parabola del “Padre misericordioso”, Montenegro ha osservato che “è il succo del Vangelo”, “perché tutto il Vangelo si riassume in questa pagina”. “La novità non sta tanto nel fatto che il figlio torni dal Padre, ma che il Padre vada incontro al figlio”, ha proseguito il cardinale, rilevando che “Dio corre per venirmi incontro e abbracciarmi”. E, dopo aver accolto, “prepara la festa”. “Il nostro è un Dio che è un padre materno e una madre paterna”, ha aggiunto l’arcivescovo, ricordando “che l’amore di Dio è completo, fa sentire la forza di un padre e la tenerezza di una madre”. “Dio vuol giocarsi sempre il cuore per noi”, ha continuato, invitando ad “accettare Dio come Padre: questa è la conversione che ci viene chiesta”. “Abbiamo fatto diventare la nostra fede triste, pesante, fatta di doveri e, invece, dovremmo essere esperti dell’amore, ci dovremmo distinguere per la gioia di essere credenti”, ha ammonito Montenegro. Al termine, dopo alcuni istanti di silenzio, il cardinale ha letto, a nome dei presenti, un “Credo nella pace” in occasione della giornata di digiuno e preghiera per la Siria.