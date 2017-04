Benedetto XVI: Bizzarri (Rai), il libro sul Papa emerito “potrebbe diventare una fiction Rai”

“Questo libro sta in piedi da solo, cammina. E penso possa avere degli sviluppi futuri sulle reti Rai”. Lo ha detto Luca Bizzarri, capostruttura di Rai 3, in apertura della presentazione del volume “Benedetto XVI. Fede e profezia del primo Papa emerito della storia” di Giovan Battista Brunori, vaticanista del Tg2. Durante la conferenza è stato annunciato che domenica di Pasqua, in occasione dei 90 anni di Papa Ratzinger, verrà trasmesso dalla Rai il documentario “La grande storia dei papi”. “Sul piano narrativo – ha aggiunto – su Ratzinger ancora la Rai non ha fatto una fiction, ma questo libro può rappresentare la base”. L’unione fra cronaca e storia è un altro aspetto che Bizzarri ha evidenziato come qualità del testo. “È difficile – ha commentato – fare un racconto di fatti appena trascorsi e di quello che sta ancora succedendo. Mi è piaciuto, inoltre, che in questo libro si facciano parlare i documenti in cui le virgolette sono importanti. È Ratzinger che racconta Ratzinger”. “Una delle caratteristiche del pontificato che emerge nel volume è l’essere un po’ fuori dal mondo e il servire la Chiesa con lo studio. Il libro non cede mai alla tentazione di affermare che il Papa emerito sia in contrapposizione con Francesco, tesi irreale ma che fra molti commentatori ha avuto seguito”. “Mi è piaciuta – ha proseguito – l’accurata ricostruzione storica. In particolare, il periodo vissuto dal Papa nella Germania nazista. Si ricorda quando fu obbligato a entrare nella gioventù hitleriana e quando fu messo in un campo di concentramento, un cosiddetto campo della vergogna, dove riesce a tenere un diario. Un altro aspetto è quello che evidenzia un ‘Ratzinger non addomesticato’, ovvero non politicamente corretto”. Bizzarri ha, infine, suggerito all’autore di scrivere un seguito del libro che si soffermi sulla rinuncia di Papa Ratzinger al Pontificato.