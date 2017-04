Avvenire: i temi della prima pagina di domani 14 aprile. Naufragio migranti, ragazze nigeriane rapite, il Papa a Paliano

Un vero “calvario d’acqua”, l’ennesimo naufragio di un gommone carico di 100 migranti al largo delle coste libiche. È dedicato a questa tragedia il titolo di apertura di “Avvenire” in edicola domani . A corredo, la notizia del terzo anniversarsio del rapimento delle ragazze nigeriane di Chibok. A centro pagina una grande foto del Papa che lava i piedi ai carcerati di Paliano per la Messa in Coena Domini e il richiamo all’avvio della causa di beatificazione di padre Hamel, martirizzato da un estremista islamico nel Nord della Francia. L’editoriale di Riccardo Redaelli, infine, è dedicato alle strategie americane e alla crisi potenzialmente distruttiva che rischia di aprirsi tra l’amministrazione Trump e la dittatura Nordcoreana.