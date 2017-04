+++ Attentati Egitto: mons. Musarò (nunzio), “vissute ore di sgomento, superate con grande dignità” +++

“Il doppio attentato di domenica scorsa, a Tanta e ad Alessandria, ha certamente creato sgomento nei fedeli che erano accorsi nelle chiese per celebrare la divina liturgia delle Palme, ma – superate le prime ore d’angoscia e smarrimento – gli stessi fedeli copti ortodossi hanno reagito in maniera dignitosa. È stata davvero una bella testimonianza di appartenenza alla fede. Io stesso, in quelle ore, ero in chiesa a celebrare e ho potuto manifestare la solidarietà della Chiesa cattolica alle comunità colpite. Non posso che ribadire che abbiamo vissuto ore drammatiche, superate con grande dignità”. Così monsignor Bruno Musarò, nunzio apostolico in Egitto, raggiunto telefonicamente dal Sir, descrive il clima che si respira nel Paese, a pochi giorni dal terribile attacco. “Il viaggio del Papa – conferma il nunzio – non è mai stato in discussione. È stato lo stesso Santo Padre a mantenere fermo questo appuntamento. Il Papa è molto informato e ha confermato con fermezza il viaggio”. E le autorità politiche? “Hanno accolto con soddisfazione e gratitudine la volontà del Santo Padre”, dice il nunzio, che conclude: “Questo non può che dare ulteriore serenità”.