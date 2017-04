Arte e fede: Pisa, il 21 aprile presentazione mostra su cattedrale e basilica di san Pietro

Verrà presentata il 21 aprile a Pisa, presso l’Auditorium “G. Toniolo” (Piazza Arcivescovado – ore 12), la mostra “Nel solco di Pietro la cattedrale di Pisa e la basilica vaticana”. Nata da un’idea del Centro europeo per il turismo, cultura e spettacolo di Roma, organizzata dall’Opera della primaziale pisana in collaborazione con la Reverenda fabbrica di san Pietro a Roma e curata da Marco Collareta, la mostra aprirà il 22 aprile e resterà aperta sino al 23 luglio nel Palazzo dell’Opera e nel Salone degli affreschi contiguo al Camposanto monumentale del capoluogo pisano. L’iniziativa, si legge in un comunicato, “s’inserisce idealmente nella scia del Giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco per l’anno liturgico 2015-2016”. Il tema principale “è il confronto tra la basilica vaticana e la cattedrale di Pisa, intese come concrete manifestazioni della Chiesa universale l’una, della Chiesa locale l’altra”. Gli oggetti “chiamati a raccontare questa complessa vicenda vanno dall’età di San Pietro all’Ottocento, ma sono inseriti entro precise griglie tematiche, che restituiscono un coerente percorso espositivo attraverso quasi due millenni di storia religiosa ed artistica”.