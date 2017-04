Strage stazione Bologna: Ucsi, il 18 aprile Messa e processione per ricordare i 35 anni della preghiera di Giovanni Paolo II sul luogo dell’attentato

Papa Giovanni Paolo II prega davanti alla lapide con i nomi delle vittime della strage alla stazione di Bologna (18 aprile 1982) - foto Ucsi Emilia Romagna

Una Messa nella cappella della Stazione di Bologna per ricordare la strage del 2 agosto 1980, ma anche i 35 anni dalla visita di Giovanni Paolo II, che nell’occasione si fermò in preghiera davanti alla lapide delle vittime. La promuove martedì 18 aprile alle 20 l’Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana) Emilia Romagna, in collaborazione con Ferrovie dello Stato italiane e Associazione istituto Carlo Tincani. “La manifestazione di quest’anno – spiega Roberto Zalambani, consigliere regionale Ucsi, che da 27 anni cura l’annuale iniziativa – sarà particolarmente significativa perché alla commemorazione delle vittime della strage alla stazione si affiancano le ricorrenze dei 35 anni dalla visita di papa Woityla e dei 70 anni dal passaggio dei treni con i profughi istriani, dalmati e fiumani, espulsi dal regime comunista di Tito”. La Messa verrà celebrata dal vicario episcopale per l’evangelizzazione, don Pietro Giuseppe Scotti, unitamente all’assistente regionale dell’Ucsi, don Marco Baroncini. Al termine, la tradizionale processione con le fiaccole verso la lapide con la preghiera di Giovanni Paolo II – voluta dall’Ucsi regionale – e quella con i nomi delle 85 vittime dell’attentato; durante il tragitto il corteo sosterà pure davanti alle lapidi che ricordano i profughi e Silver Sirotti, ucciso nell’attentato al treno Italicus del 4 agosto 1974.