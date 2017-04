Solidarietà: Federcasse, raccolti un milione e 400 mila euro a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Centro Italia

Un milione e 400mila euro: è la cifra raccolta da Federcasse con il progetto “Terremoto Centro Italia”, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e da quello del 30 ottobre 2016. Lo fa sapere la stessa associazione delle Banche di credito cooperativo e Casse rurali annunciando che il Comitato esecutivo di Federcasse ha deliberato, nei giorni scorsi, di destinare l’ammontare finora raccolto attraverso soci, dipendenti, clienti, a favore dei comuni di Amatrice, Accumoli, Norcia, Arquata del Tronto e Pieve Torina. Saranno le stesse Bcc interessate e presenti nei comuni colpiti ad individuare nel concreto i progetti di ricostruzione da sostenere. Una prima tranche di 315mila euro è stata idealmente consegnata nei giorni scorsi – per il tramite della Federazione Lazio Umbria Sardegna e della Bcc di Spello e Bettona – ai primi beneficiari di alcuni progetti specifici: a favore delle popolazioni del comune di Norcia per la realizzazione di una struttura sociale polivalente, del comune di Cascia per la costruzione di una struttura polisportiva polivalente, del comune di Preci per la ricostruzione di aree comuni del Paese, della comunità dei Frati Benedettini di Norcia per la realizzazione del pavimento della nuova cappella in legno del convento, della Associazione per la vita di Castelluccio di Norcia – onlus per l’acquisto di un bus navetta, della Pro-Loco di Campi per una struttura polivalente sportiva e turistica.