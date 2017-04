Russia: Forum della gioventù su “diversità religiosa e unità nazionale”. Nascono un’associazione e il sito web

“La differenza religiosa non solo non contraddice l’unità nazionale della Russia ma ne è fondamento indispensabile e solido”. Così ha affermato Iosif Diskin, presidente della Commissione della Camera civile per le relazioni interetniche e interreligiose nel corso dei lavori del Forum della gioventù sulla “diversità religiosa e unità nazionale” che si è svolto ieri a Mosca. L’evento è stato organizzato da una serie di organismi istituzionali, in collaborazione con istituzioni del mondo delle religioni. “La solidarietà interreligiosa e interetnica è parte della grande tradizione storica della Russia nel corso dei secoli”, ha sottolineato Diskin di fronte a una platea di responsabili religiosi e giovani delle università di Mosca. Come riferisce un resoconto apparso sul sito russo della “Associazione spirituale dei Mufti” durante i lavori “sono state affrontate le questioni legate al consolidamento dell’armonia interetnica e interreligiosa tra i giovani, la creazione di nuove forme di dialogo interreligioso e la prevenzione della diffusione di xenofobia ed estremismo”. A questo scopo è stata decisa la creazione di un sito internet con “risorse informative e di carattere religioso ed educativo”; saranno identificate strade di formazione dei giovani con attività volte a risolvere i problemi d’intolleranza etnica e religiosa. È stata infine decisa l’istituzione di un’Associazione interreligiosa giovanile che dovrà avere un radicamento in tutte le regioni della Federazione.