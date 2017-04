Ricerca: Università cattolica e Pio Istituto dei sordi, al via l’edizione 2017 del “Premio don Giulio Tarra”

Il Pio Istituto dei Sordi, in occasione del 160° anniversario di fondazione, in collaborazione con il Centro di ricerca sulle relazioni interculturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha confermato anche per il corrente anno 2017, il “Premio don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità” del quale ha appena emesso il bando. Il riconoscimento, intitolato a don Giulio Tarra, figura di spicco del XIX secolo nell’attenzione e cura dei bambini poveri delle campagne e dei sordomuti, e giunto alla terza edizione, è riservato a studiosi delle discipline scientifiche ed accademiche (pedagogiche, mediche, linguistiche, psicologiche, sociologiche, storiche, ingegneristiche, informatiche, ecc.), che hanno svolto indagini e prodotto lavori scientifici sul tema della sordità. Tre le sezioni: monografie, articoli, strumenti. Ogni autore può inviare un massimo di due opere per categoria e per ogni categoria potrà riceverà al massimo un premio.

Le opere devono pervenire all’indirizzo “Premio don Giulio Tarra: ricerche e studi per la sordità. Pio Istituto dei Sordi Via Giason del Maino, 16 – 20146 Milano” entro il 31 maggio 2017. La consegna dei “Premi” (targhe e menzioni) avrà luogo, con una cerimonia pubblica, entro il 15 novembre 2017. Info: Centro di ricerca sulle relazioni interculturali