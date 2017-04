Papa Francesco: udienza, “la speranza supera tutto” perché “nasce dalla croce”. A Pasqua Gesù ha trasformato “la nostra paura in fiducia”

“Se qualcuno di voi mi domanda come nasce la speranza: dalla croce”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, che nella catechesi di oggi ha proseguito, sempre fuori testo: “Guarda la croce, guarda il Cristo crocifisso, è da lì che arriverà la speranza che non sparisce più, quella che dura fino alla vita eterna”. “E questa speranza è germogliata proprio per la forza dell’amore”, ha spiegato Francesco: “Perché l’amore che tutto spera, tutto sopporta, l’amore che è la vita di Dio ha rinnovato tutto ciò che ha raggiunto”. “A Pasqua, Gesù ha trasformato, prendendoli su di sé, il nostro peccato in perdono, la nostra morte in risurrezione, la nostra paura in fiducia”, ha spiegato il Papa: “Ecco perché lì, sulla croce, è nata e rinasce sempre la nostra speranza; ecco perché con Gesù ogni nostra oscurità può essere trasformata in luce, ogni sconfitta in vittoria, ogni delusione in speranza”. “La speranza supera tutto, perché nasce dall’amore di Gesù che si è fatto come il chicco di gano in terra, è morto per dare vita, e da quella vita piena di amore viene la speranza”, ha detto Francesco ancora a braccio.