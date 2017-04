Papa Francesco: udienza, 10mila in piazza. Beve una tazza di mate prima di raggiungere il sagrato

Il Papa è arrivato puntuale, alle 9.30, all’appuntamento del mercoledì in piazza san Pietro, dove per l’ultima udienza prima di Pasqua lo attendono oggi circa 10mila fedeli, in una Roma allietata dal sole. Molto nutrita, oggi, la rappresentanza del Sudamerica, con pellegrini provenienti da Messico, Ecuador, Colombia e Argentina. Molti i bimbi di quei Paesi che il Papa ha baciato e accarezzato, tra i piccoli ospiti che come di consueto sono i protagonisti, durante il giro in “papamobile” tra i vari settori della piazza delimitata dal colonnato del Bernini. Non è mancata, tra i più piccoli, una bimba di pochi mesi interamente vestita di bianco, forse con l’abito del proprio battesimo. Il Papa, come sempre, è apparso sorridente e rilassato, e ha salutato più volte la folla di fedeli facendo il gesto dell'”ok” con il pollice destro. Tra gli striscioni e le bandiere variopinte, anche quella degli studenti che partecipano ad “Univ 2017”. Terminato in giro in papamobile, prima di percorrere l’ultimo tratto che lo conduce verso la sua postazione al centro del sagrato, Francesco è stato richiamato da uno dei settori della transenna prospiciente, e ha fatto una deviazione a piedi per sorseggiare una tazza di mate che gli è stata offerta e fare con quel gruppo di fedeli lo “scambio dello zucchetto”.