Papa Francesco: saluta gli studenti universitari. Pasqua sia “occasione propizia per riscoprire la gioia del dare”

Durante i saluti ai fedeli di lingua italiana, che come di consueto costituiscono il congedo del Papa dalla piazza gremita oggi di circa 10mila fedeli, secondo la Prefettura della Casa Pontificia, il Papa ha salutato i partecipanti al 50° Congresso per studenti universitari, promosso dalla Prelatura dell’Opus Dei, e dedicato alla “riflessione sul tema del mondo in movimento”. Francesco è stato ricambiato dalla “ola” dei ragazzi, che lo hanno acclamato a gran voce. A ricevere i saluti di Francesco sono stati, inoltre, i membri dell’Associazione Sportiva Scopigno Cup, accompagnati dal vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili, e gli studenti dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Emilia, che ricordano l’anniversario della fondazione della prima scuola. “La visita alla città eterna in occasione della Pasqua – l’auspicio collettivo del Papa – sia occasione propizia per riscoprire la gioia del dare, che riempie il cuore più dell’avere”. Nel triplice saluto finale ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli, Francesco ha ricordato Santa Gemma Galgani, “apostola della Passione di Gesù”. “Alla sua scuola – l’invito ai giovani – vivete il Triduo Pasquale riflettendo sull’amore di Gesù che per noi si è immolato sulla croce”. “Il Venerdì Santo vi insegni la pazienza anche nello sconforto”, ha detto il Papa agli ammalati, esortando infine gli sposi novelli a vivere “nella speranza anche i momenti difficili della vostra nuova famiglia”.