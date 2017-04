Papa Francesco a Paliano: mons. Sigalini (Palestrina), incontro a “persone che stanno facendo un percorso non facile”

Papa Francesco “vuole stare con loro”. Questo, secondo mons. Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina, il senso del “carattere strettamente privato” della visita che il Papa compirà domani al carcere di massima sicurezza di Paliano, celebrando la Messa in Coena Domini e compiendo la lavanda dei piedi ai detenuti. Paliano è un carcere particolare, unico istituto italiano a ospitare soltanto collaboratori di giustizia, mentre una parte funziona come sanatorio giudiziario per malati di tubercolosi polmonare. Qui, su una capienza di 140 posti, i detenuti sono una settantina, e attenderanno il Papa con 65 agenti di polizia, una quindicina di dipendenti, la direttrice Nadia Cersosimo e il cappellano don Luigi Paoletti. “La scelta del Papa – racconta al Sir mons. Sigalini – quest’anno è stata di andare incontro a un tipo di detenzione particolare, con persone che stanno facendo un percorso non facile: per alcuni sarà solo legislativo, ma per tanti è anche spirituale. Vivono il travaglio del pentimento, del rimorso per il male fatto, e anche di legami familiari spezzati o di parenti costretti a nascondersi ed essere sotto protezione per la loro scelta”. Il presule, che è venuto a conoscenza della scelta del Papa il giorno prima dell’annuncio, da 12 anni – ossia fin dall’inizio del suo ministero episcopale a Palestrina – periodicamente si reca in visita alla casa circondariale, e così è avvenuto pure giovedì scorso, poco dopo la diffusione della notizia. “I detenuti erano veramente felici – testimonia il vescovo – e alcuni non ci credevano. So che varie volte avevano scritto al Papa, chiedendogli di andare da loro. Ora il loro desiderio è stato esaudito e lo attendono a braccia aperte”.