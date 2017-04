Messa crismale: mons. Satriano (Rossano-Cariati), “restituire dignità ai feriti della storia”

“Profumare di speranza la vita di ogni giorno, dal lavoro alla scuola, dalla politica all’arte, dal dolore all’amore”. Questo il mandato dei sacerdoti secondo l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Giuseppe Satriano, che questa sera ha presieduto la Messa del Crisma con il presbiterio diocesano. Per il presule “ogni crocevia dell’esistenza ci attende per restituire dignità ai feriti della storia: è questo il senso dell’essere cresimati, meglio crismati, confermati in un impegno di vita che nasce dall’abbracciare la logica con cui Cristo ha salvato il mondo. Egli morendo per noi, e liberandoci dai condizionamenti del peccato, ci ha resi tutti, laici, presbiteri e religiosi, un regno di sacerdoti, ponte di grazia tra il cielo e la terra”. E, rivolgendosi ai laici, li ha invitati a “lasciarsi inebriare dal profumo di salvezza del Crisma”: “Lasciate che l’unzione di quest’olio sacro, vissuta nel battesimo e nella confermazione, raggiunga pienamente i vostri cuori, consacrandovi alla dignità a cui siete stati chiamati: quella di figli di Dio e, in Cristo, fratelli di ogni uomo”. Per mons. Satriano la “comunione e la valorizzazione del laicato e della vita religiosa sono obiettivi che dobbiamo coltivare con vigore e passione, per essere in pienezza sacerdoti secondo il cuore di Cristo in mezzo al suo popolo”. Dal giorno della consacrazione – ha quindi detto rivolgendosi ai sacerdoti – “siamo chiamati a essere uomini liberi da ogni forma di preservazione dei nostri interessi per costruire percorsi di comunione”, “non possiamo desistere dal cercare percorsi che nutrano di autentica comunione il nostro laicato, liberando le sacrestie da coloro che interpretano il servizio e la vicinanza come potere o servilismo alle nostre persone”.