Messa crismale: mons. Bertolone (Catanzaro) ai sacerdoti, “siate uomini di gioiosa e contagiosa speranza”

“Siate uomini di gioiosa e contagiosa speranza”. È l’invito rivolto ai sacerdoti oggi pomeriggio dall’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, durante l’omelia della Messa crismale. Il presule si è chiesto se “siamo ancora, tra la nostra gente, dei segni che interpellano, che inquietano, che rimandano a qualcosa di superiore e di eterno”. “I nostri contemporanei – ha aggiunto – non sono indifferenti, ma attendono una parola che faccia fremere il loro cuore e risvegli il desiderio di Dio”. La vita presbiterale è “bella”: mons. Bertolone crede “fermamente” nella “rivoluzione silenziosa del servizio che i presbiteri svolgono nella nostra arcidiocesi, nel mondo e nella storia, (anche se apparentemente ‘non servono a nulla’), perché, come insegna il Maestro, la loro vita non è inutile, anche se appare inutile”. Ma proprio “quell’inutilità fa di noi dei profeti; rende il nostro essere fecondo, di quella fecondità divina che supera (affronta, vince, eclissa) tutti i sistemi; fa sì che portiamo sulle nostre spalle misteriosamente ed amorevolmente sull’esempio di Gesù un po’ del peso del mondo, orientando in silenzio la storia verso il suo orizzonte di pienezza”.

Una parola anche ai laici cristiani: “Se volete bene ai vostri preti – il monito di mons. Bertolone – aiutateli a compiere con gioia il loro servizio, non imprigionateli col vostro affetto, lasciateli liberi ed aiutateli ad ubbidire con gioia e libertà interiore quando l’ubbidienza li chiama a un trasferimento”. Tra i compiti del sacerdote del terzo millennio l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace cita quello di “traghettare verso la speranza, caricandosela sulle spalle come piccola provvista di viaggio e offrirla al mondo, soprattutto quando, non intravedendo via d’uscita, si lascia prendere dalla disperazione, sceglie la via del suicidio, della violenza gratuita, della tossicodipendenza e della ludopatia”.