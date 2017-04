Libri: Milano, presentazione volume su padre Ambrosoli, medico e missionario. Prefazione del card. Ravasi

Si intitola “Chiamatemi Giuseppe” ed è il nuovo libro scritto da Elisabetta Soglio con Giovanna Ambrosoli dedicato al medico e missionario padre Ambrosoli. Il testo, che contiene una prefazione del cardinal Gianfranco Ravasi e una premessa del direttore di Repubblica Mario Calabresi, è – come scrivono le autrici – “un bellissimo viaggio alla scoperta delle virtù semplici e straordinarie di padre Giuseppe”. Il volume sarà presentato giovedì 20 aprile alle 18 nel centro congressi della fondazione Cariplo in via Romagnosi 8 a Milano. L’incontro, moderato dall’ex direttore del Corriere della sera Ferruccio De Bortoli, vedrà la partecipazione di padre Egidio Tocalli, della fondazione Ambrosoli, di Filippo Ciantia, dottore all’Ambrosoli memorial hospital e monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano.