Killer ricercato in Emilia: don Bentivoglio (cappellano carcere Ferrara) a Tv2000, “deve costituirsi e pagare per il male commesso”

“Chiedo a Igor di costituirsi subito e di evitare altre irreparabili tragedie. Deve capire che è necessario che paghi per il male commesso. In questo momento sono vicino ai familiari delle vittime con la preghiera”. Lo ha detto il cappellano del carcere di Ferrara, don Antonio Bentivoglio, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando la vicenda di Igor, il killer serbo ancora in fuga dopo i due omicidi tra Bologna e Ferrara. Don Bentivoglio aveva conosciuto e battezzato Igor nel carcere di Ferrara. “Igor – ha sottolineato il cappellano – è uscito dal carcere nel 2015 mi aspettavo, dato il nostro rapporto, che mi scrivesse una cartolina o mi telefonasse ma questo non è mai avvenuto. Dopo pochi mesi, però, ho sentito che aveva intrapreso la sua vita di prima ma non mi aspettavo che finisse in questa maniera tragica”. “In carcere – ha concluso il cappellano – era una persona difficile da capire. Si è sempre comportato benissimo, ha seguito sempre le regole e non è stato mai richiamato dagli agenti o dalla direzione. Era una persona chiusa, durante gli incontri di festa rimaneva isolato dal gruppo, era di poche parole”.