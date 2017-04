Integrazione: Acli Roma, al “Torneo delle parrocchie san Giovanni Paolo II” anche la “partita della pace” con una squadra della Comunità ebraica

Sarà la “partita della pace”, in programma nel prossimo mese di luglio, la novità dell’ottava edizione del torneo interparrocchiale di calcio a 5 “san Giovanni Paolo II” che prenderà il via, a Roma, nei giorni successivi alla Pasqua. Nel particolare incontro calcistico si sfideranno una rappresentativa della Comunità ebraica romana e la squadra vincitrice del premio fair-play del torneo. La competizione è promossa dall’Unione sportiva delle Acli di Roma in collaborazione con le Acli di Roma e il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del servizio diocesano per la Pastorale giovanile del Vicariato di Roma, del Comitato regionale Coni Lazio e della Comunità ebraica di Roma. Tra le 30 squadre che vi parteciperanno anche quelle del centro Sprar “san Michele” e dei centri Cas di via Staderina, del Casilino e di Pomezia. “Confermata anche la squadra formata dai volontari di Servizio civile delle Acli di Roma – spiegano i promotori – mentre sarà alla prima partecipazione la squadra dell’Isola Solidale, struttura che accoglie detenuti a fine pena e che l’anno scorso ha ospitato le finali del torneo”. Per Luca Serangeli, presidente dell’Us Acli Roma, “il nostro torneo crea degli importanti ponti di dialogo e condivisione in questa città. Penso anche ai tanti rifugiati e ai detenuti che parteciperanno alla nostra iniziativa nel segno dell’inclusione propria dell’Us Acli che da sempre considera lo sport come uno strumento partecipativo e aggregante”.