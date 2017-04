Germania: Vangelo di Pasqua disponibile sul web in 14 lingue diverse. Un servizio per gli immigrati

Molte lingue, un unico messaggio: il Vangelo di Pasqua, dal testo di San Giovanni al capitolo 20, è in rete nella traduzione in 14 lingue differenti. Soprattutto nei giorni festivi i rifugiati e immigranti desiderano leggere i testi della Bibbia nella loro lingua madre, per capire e confrontarsi con la propria fede e con la fede di chi li ospita ed accoglie: ecco la scelta della Chiesa cattolica tedesca e delle Chiese evangeliche di Germania di condividere il testo giovanneo in molte lingue, per realizzare un ponte pastorale nelle case di tutti. Sui siti www.bibelwerk.de/home dell’Associazione cattolica dello studio biblico e su www.die-bibel.de della Società biblica tedesca, un file pdf è disponibile per il download, per aiutare tutti gli operatori pastorali e gli animatori dei gruppi di accoglienza ecclesiale a condividere coi rifugiati e i migranti la gioia dell’annuncio pasquale. Il Vangelo di Pasqua si trova nelle seguenti lingue, corrispondenti a quelle dei gruppi linguistici più numerosi in Germania: arabo, dari (Afghanistan), inglese, francese, farsi, italiano, curdo, russo, somalo, spagnolo, swahili, turco e urdu (Pakistan). Le traduzioni potranno aiutare tutti i pastori coinvolti nel lavoro coi migranti e i rifugiati, ma anche utilizzato all’interno delle piccole comunità distribuite su tutto il territorio nazionale nei campi di accoglienza per la celebrazione della Pasqua. Allo stesso tempo il Vangelo potrebbe venire proclamato in più lingue durante la veglia pasquale, a seconda delle comunità presenti.