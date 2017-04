Eutanasia: Gigli (Mpv), magistratura intervenga contro “istigazione al suicidio”

“L’ennesimo caso di accompagnamento da parte dell’Associazione ‘Luca Coscioni’ di un paziente italiano in Svizzera per essere fatto morire con tecniche di suicidio assistito ripropone la necessità di un intervento della magistratura rispetto ad iniziative che si configurano come vera e propria istigazione al suicidio”. Lo afferma il presidente del Movimento per la vita italiano, Gian Luigi Gigli. “Il nostro rispetto e la nostra partecipazione per il dramma umano dei pazienti – osserva Gigli – non ci esime dalla riprovazione totale di chi utilizza le loro sofferenze per lucrare politicamente e ideologicamente sulla loro fine”.