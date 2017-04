Diocesi: Padova, stasera il vescovo guida la Via Crucis. Si celebra anche la Gmg

Stasera, alle ore 19.30 all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano (Pd), il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, guiderà la Via Crucis diocesana, che vede anche la celebrazione “diocesana” della XXXII Giornata mondiale della gioventù. La Via Crucis, organizzata quest’anno dal settore giovani di Azione Cattolica, in collaborazione con la Pastorale dei giovani, gli Scout e con la commissione preparatoria del Sinodo dei Giovani, ha come filo conduttore il versetto del Vangelo di Luca “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1,49), dal tema del messaggio di Papa Francesco per la XXXII Gmg. “Maria – si legge in una nota della diocesi – farà da figura di riferimento nel percorso di preghiera al seguito della croce. Un itinerario che si articolerà in cinque stazioni, ognuna delle quali affronterà un binomio di scelta: tra scelte e giudizi, tra stupori e paure, tra desideri e rassegnazione, tra la voglia di condividere e la tentazione di trattenere, tra vita e morte”. Alla preghiera e al cammino si alterneranno alcune testimonianze, la lettura del messaggio di Papa Francesco e alla quinta stazione la riflessione del vescovo. L’appuntamento di quest’anno si inserisce nel percorso di preparazione al Sinodo dei giovani che prenderà ufficialmente nella Veglia di Pentecoste, sabato 3 giugno. L’appuntamento per tutti è alle ore 19.30, ma dalle 18 ci saranno sacerdoti a disposizione per le confessioni. “Come di consueto – ricorda la nota – è sollecitato il digiuno dal pasto serale come segno di penitenza e solidarietà, mentre le offerte raccolte saranno devolute quest’anno al Centro Veneto Progetti Donna. Parteciperà alla Via Crucis anche un nutrito gruppo di richiedenti protezione internazionale ospitati nelle due ex basi di Conetta e Bagnoli”.