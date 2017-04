Diocesi: mons. Milito (Oppido Mamertina-Palmi) su crisi porto Gioia Tauro, “nessuno resti senza stipendio”

“Conoscere effettivamente la verità sulla situazione del porto; la ragione – intesa come bene comune – deve avere la meglio sulle ragioni – intese come interessi personali; da tutte le parti interessate occorre anzitutto tenere conto della dignità della persona umana, in vista del bene del futuro del Porto”. A dirlo il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Francesco Milito, che questa mattina si è recato presso il Porto di Gioia Tauro per presiedere un momento di preghiera in preparazione alla Pasqua con dirigenti e operai del Medcenter Container Terminal (Mct) e per una riflessione sul difficile periodo lavorativo in corso. Affiancato dal cappellano, mons. Ermenegildo Albanese, e alla presenza dei parroci di Gioia Tauro, il presule ha tenuto una breve meditazione soffermandosi sul tema della “dignità della persona umana”, sui “problemi del mercato globale”, sulla “mobilità lavorativa” e sul “compromesso con il male nel giudizio finale”. Temi che vedono, in queste ore di trattative, il fondamento del dialogo alla base della ricerca della verità sul Porto e sul suo destino, spiega la diocesi. Al termine della preghiera l’incontro con i lavoratori durante il cambio del turno per far loro presente “l’interessamento” e la “vicinanza” della Chiesa diocesana alle vicende portuali esprimendo loro il desiderio di ascolto e di confronto. “Mi piange il cuore quando passo accanto al Porto nel vedere non una ‘cattedrale nel deserto’, perché il Porto funziona. Bensì dei ‘deserti attorno alla cattedrale’”, ha detto mons. Milito. “Se tutto andrà come si prospetta – ha ricordato – da inizio luglio si attiverà per tre anni l’Agenzia del Porto che assorbirà i lavoratori in cosiddetto esubero. Mi auguro e spero che non siano questi tre anni di sonnolenza o di contentini. In questi tre anni vi è l’obbligo, da entrambe le parti, di lavorare affinché il problema non si procrastini nel tempo, ma si risolva appieno”. Da qui l’auspicio “che nessuno resti senza stipendio e si faccia tutto ciò che è possibile per costruire e incrementare la potenza lavorativa del Porto”.