Diocesi: mons. Bregantini (Campobasso-Bojano), “l’olio del Crisma messaggio per il Sinodo”

“L’olio preziosissimo del Crisma si fa messaggio per il Sinodo”. Lo ha detto mons. Giancarlo Bregantini, vescovo di Campobasso-Bojano, nella Messa crismale celebrata nella cattedrale della SS. Trinità, con cui oggi ha dato inizio, nel capoluogo molisano, al Triduo pasquale. “È profumatissimo, per l’aggiunta di ben 45 essenze, che si legano al profumo intensissimo del bergamotto, che ogni anno ci viene regalato dalla comunità di Locri, seguendo una tradizione ormai consolidata, da me iniziata nel 2006 come gesto di gratitudine per il concreto sostegno avuto nei giorni della violenza mafiosa”, ha proseguito il vescovo. “Quest’anno, poi, la Chiesa di Locri ci ha dato un forte segno di riscatto sociale. Atteso e unitario”, ha esclamato: “Quanto ho gioito nel vedere finalmente uniti i vescovi della Calabria, insieme in preghiera sulla piazza, nel leggere i nomi delle vittime di mafia. Ed è singolare notare come una terra segnata da così tanti problemi sappia poi donare un profumo così intenso! Per dirci che non ci sono spazi perduti né terre dimenticate pur se fragili, quando si combatte insieme”. L’essenza, ricorda la diocesi in un comunicato, viene offerta dal Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, da sempre impegnato a valorizzare e salvaguardare questo prezioso agrume che cresce esclusivamente nella provincia reggina.