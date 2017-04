Diocesi: Milano, le offerte della Messa crismale alla Fondazione che sostiene preti anziani e infermi

Saranno destinate alla “Fondazione Opera aiuto fraterno”, che sostiene i preti anziani e infermi, le offerte raccolte durante la Messa crismale di domani, giovedì 13 aprile, Giovedì santo (ore 9.30), dall’arcivescovo di Milano, Angelo Scola, nel duomo del capoluogo lombardo. “La Messa crismale deve il suo nome al fatto che durante la celebrazione vengono benedetti gli oli santi del crisma, dei catecumeni e degli infermi – spiega una nota della curia – che saranno poi recati in tutte le parrocchie della diocesi per la celebrazione dei sacramenti”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195), Radio Mater e www.chiesadimilano.it. L’omelia dell’arcivescovo sarà riproposta in differita su Radio Marconi alle 19.10. Alle ore 17.30, sempre in duomo, l’arcivescovo presiederà la Messa in coena Domini, che ricorda l’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù nell’Ultima cena con gli apostoli. Durante la celebrazione si svolgerà il rito della lavanda dei piedi. Quest’anno parteciperanno al rito i Piccoli cantori del coro del duomo.