Cultura: la Fondazione Ente dello Spettacolo “a tempo di libri” con focus su Jane Campion

Verrà presentato a Milano, nel corso della manifestazione “A tempo di libri” (ore 12, Padiglione 2 – Stand H25 – K26 – Fiera Milano-Rho), il volume “Il cinema di Jane Campion dai cortometraggi a Top of the Lake”, di Anita Trivelli. L’incontro con l’autrice sarà moderato da Nico Parente. Il libro – si legge nella presentazione dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo – è un vero e proprio focus sul cinema di Jane Campion e prende in analisi l’intera filmografia della cineasta neozelandese, ricostruendone l’avventura cinematografica: dal background formativo (gli studi di antropologia, belle arti e cinema) alle molteplici influenze formali e culturali rintracciabili nelle sue opere (letteratura, arti visive, fotografia, musica, fino al cinema stesso).

La regista esplora la relazione tra arte e vita indagando la qualità femminile nell’esperire il mondo, alla luce di una prospettiva anti-ideologica che delinea un immaginario femminile ribelle e autenticamente “altro”. Anita Trivelli è professoressa associata di “Storia e critica del cinema” presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne dell’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.