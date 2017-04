Card. Betori: messa nel carcere fiorentino di Sollicciano. “Importante che il vescovo parta dalle situazioni più periferiche”

“È importante che un vescovo nel momento più alto della vita della Chiesa che è la Pasqua parta proprio dalle situazioni più periferiche dove c’è più bisogno di un messaggio di sostegno, di luce e di incoraggiamento”. Così l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, in una dichiarazione diffusa questa sera dall’Ufficio stampa della diocesi. Questa mattina il cardinale ha celebrato la messa in preparazione alla Pasqua nel carcere fiorentino di Sollicciano. “Il messaggio che ho portato oggi ai detenuti di Sollicciano – afferma Betori – è stato quello della speranza, della possibilità di risorgere da ogni situazione e anche di conforto per chi vive in condizione di grande sofferenza, soprattutto con tante incognite sul reinserimento sociale. Subito dopo Pasqua celebrerò la Santa Messa anche nel carcere di Solliccianino”.