Brasile: i vescovi condannano nuovi tentativi di legalizzare l’aborto

“L’aborto non può mai essere considerato un diritto della donna o dell’uomo sulla vita dei non nati”. Lo si legge nella nota “Per la vita, contro l’aborto”, firmata dalla Presidenza della Conferenza episcopale brasiliana (Cnbb) e in particolare dal presidente, il cardinale Sergio Da Rocha, arcivescovo di Brasilia. I vescovi riaffermano la posizione della Chiesa “in difesa dell’integrità, inviolabilità e dignità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale” e condannano “ogni e qualsiasi iniziativa che pretenda di legalizzare l’aborto in Brasile”. Si legge ancora nella nota: “Il diritto alla vita rimane, nella sua interezza, per gli anziani non autosufficienti, per i malati terminali, per chi è disabile, per il bambino che è nato e per chi non è ancora nato”. I vescovi sottolineano, inoltre, che “il rispetto per la vita e per la dignità delle donne deve essere promossa per superare le violenze e le discriminazioni da loro subite. La Chiesa vuole accogliere con misericordia e assicurare cura pastorale alle donne che hanno sofferto la triste esperienza dell’aborto”. E aggiungono: “La società è in debito con le donne, in particolare nell’esercizio della loro maternità”. “In questo momento di grave crisi politica ed economica, la Cnbb è stata impegnata nella difesa dei più vulnerabili della società, in particolare di coloro che sono caduti nella povertà. Il bambino non ancora nato è tra i più indifesi e bisognosi di protezione. Con lo stesso slancio e impegno etico e cristiano, rifiutiamo atteggiamenti antidemocratici che, calpestando il Congresso, chiedono al Supremo Tribunale Federale di esercitare una funzione che non gli compete, quella di legiferare”. Perciò la Chiesa brasiliana ritiene che il progetto di legge relativo allo “Statuto del nascituro”, presentato ancora nel 2007, testo che prevede il diritto alla vita dal concepimento, “va con urgenza discusso, approvato e applicato”. Alle comunità è chiesto di “mobilitarsi, promuovendo attività per il rispetto integrale della vita umana”.