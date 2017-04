Avvenire: i temi della prima pagina di domani 13 aprile. Tensioni internazionali, attentato Dortmund, outlet aperti a Pasqua

Sono le tensioni internazionali tra Usa, Russia, Corea del Nord e Cina il tema del titolo di apertura di “Avvenire” che presenta anche un’intervista all’antropologo e vincitore del premio pulitzer Jared Diamond molto critico verso l’amministrazione Trump di cui pronostica una fine anticipata. In evidenza anche gli sviluppi dell’attentato al bus dei calciatori a Dortmund con l’arresto di un sospettato di origini irachene.

Alle tensioni internazionali e alla Pasqua è dedicato anche l’editoriale di Davide Rondoni: “Non c’è pace nel mondo. Ma c’è Resurrezione. Lo dobbiamo dire oggi piangendo di fronte al martirio dei fratelli egiziani uccisi mentre erano riuniti in preghiera per Gesù e con Gesù. Dobbiamo dirlo davanti alle strazianti morti chimiche di uomini e donne e bimbi siriani. Dobbiamo dirlo col peso sul cuore delle morti e delle sofferenze per le migrazioni forzate dal Sud del mondo. Dobbiamo ripeterlo, e ripeterlo ancora – non c’è pace, ma c’è Resurrezione – per dare radice in cielo alla più dura e vera speranza sulla terra”.

In evidenza ancora le aperture degli outlet nel giorno di Pasqua e l’approfondimento sul Def e sulla manovrina approvati ieri dal Governo Gentiloni. Infine, il tema della immigrazione con l’approvazione definitiva del decreto Minniti sui nuovi Cie e nuovi approfondimenti sulla denuncia della compravendita, come moderni schiavi, di migranti in Libia, denunciata nell’edizione di ieri di Avvenire.