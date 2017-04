Venezuela: sacerdote francescano colombiano assassinato a La Victoria in una casa di riposo

Un sacerdote francescano della Croce Bianca, padre Diego Begolla, è stato assassinato in Venezuela, nella città di La Victoria, nello stato settentrionale di Aragua, a circa 70 chilometri da Caracas. Nella mattinata di ieri il corpo senza vita e orribilmente massacrato è stato trovato nel suo ufficio all’interno della casa di riposo La Otra Banda, nella quale il religioso svolgeva il suo ministero come responsabile della struttura. Dalle prime ricostruzioni, sembra che gli assassini abbiano svaligiato l’ufficio. La polizia scientifica sta svolgendo le indagini. La casa di riposo di La Victoria ospita attualmente 65 persone. La Chiesa venezuelana ha confermato il tragico evento attraverso il profilo Twitter. Si tratta del terzo sacerdote latinoamericano ucciso dall’inizio del 2017 (gli altri due casi si sono verificati in Messico).