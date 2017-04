Settimana Santa: Ordinariato militare, oggi a Roma Via Crucis nella chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli

Promossa dalla Fondazione per i beni e le attività culturali e artistiche della Chiesa, in collaborazione con l’Ordinariato militare e la Fondazione San Giovanni XXIII, oggi nella chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli avrà luogo una Via Crucis, per voce recitante, tenore e organo. Con testi di Renato Poletti e musiche (inedite) di Francesco Perri. L’inizio è in programma per le ore 18,30. Le voci saranno quelle degli attori Francesco Castiglione e Valeria Zazzaretta. Il giovane tenore Federico Veltri si esibirà, intervallando la sequenza delle stazioni declamate da don Michele Loda, direttore del Coro dell’Ordinariato militare, mentre gli arrangiamenti elettronici che accompagnano l’esibizione organistica sono di Liborio Salerno. In musica la Via Crucis ha avuto pochissimi esiti compositivi. Si ricorda solo quella di Liszt del 1878. “Ci sono tutti, sulla via della croce, anche se è via tanto stretta, più dei vicoli di Gerusalemme – dichiara l’ordinario militare, mons. Santo Marcianò -; e l’unico modo per attraversarla non è camminarci sopra ma farsi attraversare da essa. Perché la via della croce, se la segui, arriva nell’intimo”. Hanno assicurato la loro presenza i cardinali Giovanni Battista Re e Gianfranco Ravasi, quest’ultimo presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, assieme ad altri esponenti della Curia Romana.