Papa Francesco: messaggio per gli 80 anni di Rádio Renascença, “artista d’eccezione” nel narrare la “buona notizia”

Il Papa ha inviato un messaggio a Rádio Renascença (Radio Rinascimento) per gli 80 anni dell’emittente portoghese, congratulandosi per il ruolo svolto “nell’immenso mondo lusofono”, servendo “la Chiesa attraverso il lavoro quotidiano di questo mezzo di comunicazione sociale”. Nel messaggio – a firma di mons. Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato – Francesco sottolinea che Rádio Renascença ha portato “il Vangelo di Gesu”, “seminando nel cuore dell’umanità l’aiuto reciproco fraterno e la misericordia di Dio”. “Nel ruolo del narratore della buona notizia”, Rádio Renascença “appare come un’artista d’eccezione”, afferma il Papa, che “prega per la fecondità delle sue numerose iniziative di evangelizzazione”. Il gruppo Renascença Multimedia – ricorda Radio Vaticana – ha celebrato il 10 aprile 80 anni di esistenza in una trasmissione congiunta di quattro radio del gruppo – Renascença, Rfm, Mega Hits e Rádio Sim – con una Messa presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel José Macário do Nascimento Clemente, ed un incontro con i dipendenti, che hanno festeggiato il 25° nel gruppo multimediale. Il messaggio di Papa Francesco è stato letto nei locali del Gruppo Renascença Multimedia dal nunzio apostolico in Portogallo, mons. Rino Passigato.