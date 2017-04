Migrazioni: mons. Galantino, “segno dei tempi” ma anche “sfida pastorale” e “sociale”

foto Siciliani-Gennari/SIR

“Le migrazioni sono un ‘segno dei tempi’ – come più volte hanno ripetuto papa Benedetto e papa Francesco – ma anche una ‘sfida pastorale’, che interpella le nostre comunità e una ‘sfida sociale’ per le nostre città”. Lo ha affermato il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, intervenendo questa mattina alla presentazione del Rapporto annuale 2017 del Centro Astalli su richiedenti asilo e rifugiati. “Basta ‘leggere’ serenamente e realisticamente i numeri, i volti e le storie dei migranti in Italia – ha aggiunto – per comprendere come le città e le comunità cristiane siano chiamati a raccogliere questa sfida e a ripensare luoghi, strutture e percorsi per un cammino di incontro e di scambio. Premessa fondamentale per costruire senza conflittualità e contrapposizioni sociali il nostro futuro insieme”. Il segretario generale ha quindi fatto riferimento alla “serie infinita e ormai insopportabile di attentati che si stanno drammaticamente consumando ovunque”. Questi, ha osservato, “non contribuiscono certo a leggere il fenomeno migratorio in maniera corretta”, divenendo anzi “esca appetibile per chi non ha alcun interesse di offrire un contributo perché questo fenomeno complesso e inarrestabile rappresenti una chance”.