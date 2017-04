Migrazioni: mons. Galantino, “permesso di soggiorno umanitario anche per i diniegati” per evitare “sfruttamento e insicurezza”

“Aprire la possibilità di un permesso di soggiorno umanitario anche per i numerosi diniegati (stimati nei prossimi mesi in 40.000), per evitare la situazione di irregolarità per molte persone, soprattutto al Sud, che genererebbe sfruttamento, non tutela della dignità della persona e insicurezza”. È la richiesta del segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, intervenuto questa mattina a Roma alla presentazione del Rapporto 2017 del Centro Astalli. “Ripartire dalla legalità – ha detto Galantino – è fondamentale sia per chi potrà fermarsi in Italia sia per chi dovrà rientrare nel proprio Paese. La legalità e l’impegno a farla rispettare è il primo passo verso una politica seria e intelligente di accoglienza e d’inclusione dei migranti”. Il segretario generale della Cei ha chiesto anche di giungere a “un sistema unico e diffuso di accoglienza in Italia”, prevedendo “un accreditamento da parte di enti e strutture del privato sociale e del no profit, un piano di zona e un tavolo territoriale, superando l’empasse di una logica statalista che vede solo i Comuni e nessun altro come soggetti proponenti di un progetto di accoglienza dei rifugiati”. Da migliorare pure il percorso delle domande di protezione internazionale, per dare “una risposta più competente e più celere” a quanti fanno richiesta, entro i 6 mesi già previsti dalle normative europee, e “allo stesso tempo provando anche ad accorciare i tempi dei ricorsi dei denegati, che al momento aspettano anche più di un anno”. Infine, ha annotato Galantino, “superare la prima accoglienza in centri collettivi spesso inadeguati” per i minori stranieri non accompagnati, prevedendo “forme diversificate di accoglienza” con “centri piccoli, ma anche affidamenti familiari o appartamenti in semiautonomia”.