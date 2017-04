Migrazioni: mons. Galantino, “non siamo di fronte a un’invasione”

“Non siamo di fronte a un’invasione del nostro Paese” da parte dei richiedenti asilo, “ma siamo di fronte a un momento di grande sofferenza del mondo in cui il numero dei conflitti (di cui la nostra parte di mondo ha la sua responsabilità sia nella creazione che nella mancata gestione) e il numero di spostamento forzato di persone per cambiamenti climatici è davvero molto elevato”. Così mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, al termine del suo intervento questa mattina a Roma alla presentazione del Rapporto 2017 del Centro Astalli. “Sarebbe ingenuo pensare – ha aggiunto – che tutti questi spostamenti forzati di persone in fuga da guerre e conflitti e da cambiamenti climatici, sempre più numerosi, violenti ed imprevisti, non abbiano una ricaduta anche in Europa e in Italia; e non saranno i controlli alle frontiere a fermare le persone in fuga, che sono state obbligate a spostarsi; né saranno sufficienti occasionali e sporadici corridoi umanitari non condivisi e costruiti dentro un sistema europeo”.