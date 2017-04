Educazione: Andreatta (“Vita Trentina”), “ha sempre una ricaduta sociale”

“Educare non è una faccenda privata, ha sempre una ricaduta sociale. Deve farsi ricerca di obiettivi condivisi nel rione e nel paese, seminati nei piccoli mondi vitali, crogiuolati dentro un confronto faticoso ma sempre fecondo, se partecipato”. Lo scrive Diego Andreatta, direttore del settimanale diocesano “Vita trentina”, al termine della nona edizone di “Educa”, il festival che anima Rovereto e che quest’anno aveva come slogan “L’educazione mi sta a cuore”. Un impegno, sottolinea Andreatta, che “va appuntato sul petto come una promessa a non cedere agli atteggiamenti disfattisti del ‘chissenefrega’. E a fare piuttosto la nostra piccola parte di testimoni di fiducia, generatori di relazioni autentiche”. “ ‘I care’ stava scritto sui muri della scuola di don Lorenzo Milani a Barbiana e quel motto ‘me ne importa’ – osserva – è ancora fresco cinquant’anni dopo la ‘Lettera ad una professoressa’. Che merita di essere riletta e riscritta (come hanno fatto alcuni gruppi di studenti in vista di ‘Educa’), aggiornata ai tempi di Facebook nei suoi resistenti valori-guida: uguaglianza, partecipazione, giustizia sociale, diritti di cittadinanza, opzione per gli ultimi”.