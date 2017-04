Economia: dati Istat. De Palo (Forum), “le famiglie hanno ripreso a risparmiare, nonostante la pressione fiscale”

“Le famiglie hanno ripreso a risparmiare nonostante la pressione fiscale non tenga conto dei carichi familiari”: Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, commenta così i dati resi noti oggi dall’Istat sui conti economici nazionali. Per De Palo, “è un dato certamente positivo. Ma questo dato è ancora più positivo per l’intero Paese perché vuol dire che ci saranno maggiori disponibilità economiche per il sistema produttivo nazionale innescando così un circolo virtuoso”. Il presidente del Forum auspica che “queste risorse vadano effettivamente al sistema produttivo e non vengano dirottate a rendite finanziarie che al Paese non portano nulla”. Ma, conclude, “va anche detto che se il segnale è positivo non c’è da festeggiare perché parliamo dello 0,2%. Semmai può essere il segnale per rilanciare l’idea di una seria politica fiscale a trazione familiare che il Paese aspetta da decenni”.