Diocesi: mons. Lorefice (Palermo) invita gli universitari alla “responsabilità” per “mettere in campo le potenzialità che ognuno di noi ha”

“Il lavoro di formazione, di ricerca e di studio che qui si svolge possa essere capace di incidere globalmente nelle personalità di ognuno e sia opportunità di una condivisione di competenze per la costruzione del volto nuovo della nostra città”. Lo ha detto l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, durante l’omelia della Messa che ha presieduto questa mattina nella facoltà di Economia dell’Università di Palermo, in preparazione della Pasqua. L’iniziativa è stata organizzata dalla cappellania universitaria e animata da un gruppo di studenti. Lorefice ha invitato i giovani presenti a essere responsabili: “L’Eucaristia che celebriamo sia fonte di speranza, di una speranza che ci ricolloca nella storia anche con la cifra della responsabilità per mettere in campo le potenzialità che ognuno di noi ha”. Alla liturgia ha partecipato anche il rettore Fabrizio Micari, che ha ringraziato l’arcivescovo “per la sua vicinanza e per sentirsi parte della nostra comunità accademica”.