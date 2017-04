Diocesi: Frosinone, due appuntamenti ad aprile per riflettere su Creato e vita

Due appuntamenti per riflettere sul Creato e sulla vita. Saranno ospitati presso l’auditorium della diocesi di Frosinone. Il primo si terrà venerdì 21 aprile ed è il convegno “Agromafie ed ecomafie: crimini contro il Creato e contro l’uomo”. Su spunto del vescovo, mons. Ambrogio Spreafico, l’evento è stato organizzato dalla Commissione diocesana per la salvaguardia del creato e dall’associazione Greenaccord, con la collaborazione di Coldiretti. Ai lavori parteciperanno il viceministro delle Politiche agricole, Andrea Oliviero; l’amministratore delegato dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura nel Lazio, Antonio Rosati; l’assessore regionale all’ambiente, Mario Buschini; il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, e alcuni esponenti della Guardia di Finanza. Il secondo, previsto per mercoledì 26 aprile, sarà “La dignità del vivere e del morire”. Il tema verrà affrontato a partire da “Sorella morte”, l’ultima fatica letteraria del presidente della Pontificia Accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia. Oltre all’autore interverranno il vescovo Spreafico; il presidente dell’associazione Medici cattolici italiani, Filippo Boscia e il giornalista Filippo Ceccarelli. Informazioni e i programmi si possono trovare sul sito della diocesi di Frosinone.