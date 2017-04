Card. Carlo Maria Martini: Milano, presentazione terzo volume opera omnia “Giustizia, etica e politica nella città”

In occasione della pubblicazione del terzo volume dell’opera omnia del cardinale Carlo Maria Martini, dal titolo “Giustizia, etica e politica nella città”, la fondazione intitolata all’ex arcivescovo di Milano, insieme alla fondazione culturale San Fedele e a Bompiani promuove un convegno sul tema “Conflitto e contemplazione. Quale politica per la città?”. L’incontro, che si terrà venerdì 12 maggio alle 18.15 all’auditorium San Fedele di Milano (via Hoepli 3/b), vedrà la partecipazione del gesuita venezuelano e superiore generale della compagnia di Gesù, Arturo Sosa. Nel corso del seminario, interverranno anche Luigi Franco Pizzolato, docente di letteratura cristiana antica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Guido Formigoni, professore di Storia contemporanea allo Iulm di Milano, e padre Giacomo Costa, direttore di Aggiornamenti Sociali. Per maggiori informazioni si può inviare una mail alla Fondazione Carlo Maria Martini tramite l’indirizzo segreteria@fondazionecarlomariamartini.it oppure si può chiamare il numero 0286352301.