Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Strage di cristiani in Egitto. A Lucca il G7 dei ministri degli esteri. Navi Usa verso Corea del Nord

Egitto: strage di cristiani in due chiese. Presidente Sisi dichiara stato di emergenza

Domenica delle Palme di sangue e di morte in Egitto. I kamikaze dell’Isis hanno fatto strage di cristiani copti in due chiese: a Tanta, a nord del Cairo, e ad Alessandria, lasciando sul terreno almeno 45 morti e 118 feriti. In serata il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha annunciato parlando in televisione “la dichiarazione dello stato di emergenza in Egitto per tre mesi”. Lo stato d’emergenza sospende il diritto alle manifestazioni di ogni genere e le adunate di oltre cinque persone, consente fermi per un periodo indeterminato, estende i poteri delle forze di polizia, permette procedimenti giudiziari per civili ad opera di tribunali militari.

G7 dei ministri degli esteri a Lucca: sul tavolo la lotta al terrorismo

Lucca blindata. La città toscana ospita da oggi pomeriggio per la prima volta un grande evento di politica internazionale come il G7 dei ministri degli esteri. Lo fa in un momento particolarmente delicato degli equilibri internazionali, all’indomani degli attentati al Cairo e Stoccolma, del fallito attentato a Oslo, dei morti in Siria causati dall’uso di armi chimiche e della successiva reazione degli Stati Uniti. Tutte le delegazioni hanno confermato la loro partecipazione. Il vertice sarà l’occasione per una delle prime uscite europee del Segretario di Stato americano, Rex Tillerson. Sul tavolo di lavoro del summit ci sono temi che riguardano soprattutto il terrorismo e le misure per contrastarlo, quindi sicurezza e politica globale.

Usa: navi americane si spostano verso penisola coreana

Navi americane si sposteranno verso la penisola coreana. Lo riporta la Cnn citando un esponente dell’amministrazione americana, secondo il quale l’aumento della presenza nell’area è “necessario” dato l’atteggiamento della Corea del Nord. Il gruppo di navi americane, chiamate Carl Vinson, includono anche una portaerei e si sposterà da Singapore verso la penisola coreana. La Corea del Nord ha condannato come “assolutamente inaccettabile” l’attacco missilistico Usa alla Siria: in una nota del ministero degli Esteri, rilanciata dalla agenzia ufficiale Kcna, si definisce la mossa come una “chiara invasione” e una conferma alla “validità” della decisione di Pyongyang di dotarsi, sviluppare e rafforzare i suoi armamenti nucleari.

Stoccolma: in 30mila in piazza contro il terrorismo

Un grido “d’amore” ha avvolto ieri Stoccolma, dove in migliaia hanno partecipato alla marcia contro il terrorismo organizzata a due passi dal luogo della strage di venerdì, mentre la polizia ha rivelato che il sospettato numero uno per l’attentato era ricercato per essere espulso dal Paese, dopo il no alla sua richiesta d’asilo. “Quando cala il buio, è più importante che mai rispondere con la luce e il calore alle forze del male”, ha scritto Damon Rasti, l’organizzatore della ‘Lovefest’, come è stata ribattezzata la manifestazione di oggi, lanciando l’evento su Facebook. Un appello raccolto da oltre 30.000 persone.

Italia: continua la caccia all’uomo in Emilia, Igor fa paura

È ancora in fuga Igor Vaclavic, ricercato per gli omicidi del barista di Budrio e, ritengono gli inquirenti, della guardia ambientale Valerio Verri e il ferimento della guardia provinciale, Marco Ravaglia al quale ha sottotratto un’arma, a Portomaggiore. Sono utilizzati anche cani molecolari in campo per fiutare le tracce del ricercato. Nella notte si è alzato in volo anche uno speciale elicottero con i visori notturni, che dall’alto ha ispezionato la zona tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna dove Vaclavic potrebbe nascondersi.