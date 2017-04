Settimana Santa: card. Bagnasco celebra Messa in alcuni luoghi di lavoro a Genova

Domani e dopodomani il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei e della Ccee, celebrerà alcune messe pasquali in alcuni luoghi di lavoro genovesi. Domani mattina sarà il turno di Ansaldo e Ilva dove il porporato celebrerà la Messa per il precetto pasquale alle 8,30 e alle 11. Mercoledì mattina, invece, sarà prima il turno di Ansaldo Sts, dove il card. Bagnasco celebrerà la Messa alle ore 9, poi l’arcivescovo si sposterà presso Esaote dove alle ore 12 sarà presente all’inaugurazione del nuovo sito produttivo dell’azienda. “Per noi ci sono due modi per celebrare le Messa pasquali”, ha spiegato mons. Luigi Molinari, delegato arcivescovile per la vita sociale e il mondo del lavoro. “Il primo modo è vedere la Messa di Pasqua celebrata in azienda come un fatto episodico. Il secondo modo è vivere la Messa come un momento di sintesi, un momento culminante di una attività di quotidiana presenza dei cappellani nel mondo del lavoro, vicini alle persone, condividendo le loro gioie e i momenti di dolore”. “Come sacerdoti e come cappellani che operiamo nelle aziende – ha aggiunto – siamo consapevoli che tutte le volte che celebriamo l’Eucaristia pronunciamo all’offertorio le parole ‘dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro'”. L’attenzione al mondo del lavoro, ha detto ancora mons. Molinari, “è nel Dna della Chiesa genovese tanto che anche Papa Francesco, quando verrà da noi, inizierà la sua visita proprio da un importante luogo di lavoro per Genova e i genovesi”.