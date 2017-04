Progetto Policoro: Assisi, una serie di incontri per scoprire nuove opportunità lavorative

“Se ci credi è possibile: l’esperienza di Vàzapp”. È il titolo dell’incontro sul tema del lavoro che si svolgerà domani, 11 aprile (ore 15) ad Assisi (sala della Conciliazione – Palazzo dei Priori). Si tratta del primo di una serie di incontri su “Lavorare si può: itinerario per la riscoperta delle opportunità” organizzati dal Progetto Policoro. Protagonista sarà Giuseppe Savino, fondatore di Vàzapp, il primo hub rurale in Puglia pensato per accogliere giovani e diventare fermento per l’agricoltura e il turismo del territorio. Un progetto tratteggiato dal salesiano, don Michele De Paolis, per dire ai giovani che ogni terra è quella giusta e che “se ci credi è possibile”. Interverranno: Ausilia Bini e Selene Degli Esposti, animatrici di Comunità del Progetto Policoro; mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino; Stefania Proietti, sindaco di Assisi; Giuseppe Savino,. Sono previsti incontri con professionisti del coaching e della selezione delle risorse umane, workshop e momenti di interazione con i responsabili di grandi realtà aziendali, formazione sul personal branding e l’uso dei social media. Un percorso itinerante attraverso i comuni di Cannara, Assisi, Bastia Umbra e Gualdo Tadino, a servizio dell’intero territorio diocesano. Il Progetto Policoro è nato nel 1995 da un’idea di don Mario Operti per fornire una risposta concreta al problema della disoccupazione giovanile. Attivo nella diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino dal 2011, il progetto dispone di un animatore di comunità, un giovane al servizio dei ragazzi, che agisce su mandato triennale in sinergia con gli uffici di pastorale giovanile, Caritas e pastorale del lavoro.