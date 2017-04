Portogallo: diocesi di Bragança-Miranda, “Una diretta con Dio” nella Settimana santa

Il Segretariato della Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi di Braga-nça-Miranda ha deciso di mobilitare i giovani delle proprie comunità organizzando “Una diretta con Dio” nella notte tra il 13 e il 14 aprile prossimi. La curia spiega che per l’iniziativa è stato appositamente scelto “lo straordinario momento dell’adorazione eucaristica del Giovedì santo”. “Siamo invitati a dedicare il nostro tempo a chi si è dato totalmente a noi, e a contemplare come Maria, e insieme a lei, l’assoluto amore di Dio nei nostri confronti”, si legge nel testo. In tal senso, l’organizzazione diocesana ha anche preparato una “Guida all’adorazione”, nella quale, oltre a chiedere a tutti i partecipanti di “dare priorità ai momenti di silenzio”, a ogni gruppo di giovani sarà assegnata una specifica tematica, in base alla quale dovranno essere scelti i canti e le relative preghiere. La proposta è accompagnata dalla citazione delle parole introduttive al libro “Contemplazione credente e orante”, scritte dal vescovo di Bragança-Miranda, mons. José Cordeiro: “L’adorazione è un modo di portare alle labbra (dal latino ad-os), o di baciare. Così, l’Eucaristia creduta, celebrata, adorata diventa vita e perenne lode d’amore”.