Papa in Egitto: card. Sandri, “dopo attentati viaggio ha senso profetico più profondo”

“Il viaggio del Papa in Egitto, dopo questo duplice attentato, acquista una luce più profonda su quello che possiamo chiamare il senso profetico dei suoi viaggi con cui annuncia un mondo nuovo fatto di fraternità, riconciliazione, giustizia e pace”. Lo ha detto il prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, card. Leonardo Sandri, ospite del programma “Il Diario di Papa Francesco” su Tv2000 commentando gli attacchi terroristici alla Chiesa copta d’Egitto e il viaggio del Papa in programma il 28 e 29 aprile. “Il Papa con questo viaggio – ha sottolineato il card. Sandri – vuole giustamente riaffermare che senza fratellanza, dialogo, riconciliazione tra gli uomini appartenenti alle diverse religioni sarà molto difficile costruire un’umanità nuova fatta di rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti. In questo senso il Papa vuole ribadire che, nonostante gli attentati, è possibile creare un mondo nuovo nel rispetto della persona umana”. “Questi nostri fratelli copto-ortodossi morti ieri – ha concluso il porporato – sono dei martiri della Chiesa”.