Osservasalute 2016: Lorenzin (ministro), “lotta all’obesità fin da piccoli, attuazione del Piano nazionale delle cronicità, attenzione ai Lea”

“Come ministero della Salute abbiamo due priorità principali: una grande lotta alla obesità e il perseguimento dei corretti stili di vita, tramite l’educazione della popolazione per una maggiore cura di sé fin dai primi anni di vita”. Lo ha detto oggi Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, a margine della presentazione del Rapporto Osservasalute 2016, a chi le chiedeva quali fossero le priorità alla luce del documento. “Vediamo – ha continuato – un aumento dell’uso di alcol e fumo nella popolazione giovanile, in particolare nelle donne e in tutto il territorio nazionale, con una proiezione di compromissione della salute nei prossimi anni. Va fatto quindi un grande investimento sui bambini e sui ragazzi”. E realizzata “l’attuazione del Piano nazionale della cronicità che significa lavorare sulle malattie croniche, dando più assistenza alle persone anziane”. Durante la presentazione, il ministro ha commentato che occorre aumentare i finanziamenti statali verso il comparto sanitario, che oggi corrispondono al 6,4% del Pil. Riguardo al Sud, dove secondo il Rapporto la spesa pro capite per la salute è aumentata ma l’applicazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) è più bassa, il ministro ha aggiunto: “Stiamo sensibilizzando le regioni a lavorare sull’organizzazione in modo diverso. Personalmente credo che dobbiamo immaginare un nuovo modello di commissariamenti che permetta di vagliare e di essere più attento sui Livelli essenziali di assistenza non in modo piatto come è avvenuto in questi anni ma entrando nel processo organizzativo. Questo significa che se un ospedale va male perde milioni di euro e che, invece di commissariare la regione, occorre agire su quell’ospedale con azioni mirate che ci permettano in breve tempo di recupere la funzionalità. Per farlo, va fatta una legge dopo aver raggiunto un accordo in Conferenza Stato-Regione”.